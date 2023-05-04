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Погранстража Польши задержала француза, который пытался без документов попасть в Россию

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Погранстража Польши задержала француза, который протаранил шлагбаум на польско-российской границе и пытался без документов попасть в Россию.
Погранстража Польши задержала француза, который пытался без документов попасть в Россию
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирославу Александрович.

Отмечается, что инцидент произошёл в пункте пропуска в Гжехотках. 36-летний гражданин Франции за рулём автомобиля Citroen пытался выехать на российскую территорию. 

«Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов», — заявили в погранстраже.

Уточняется, что через некоторое время мужчина вернулся, ускорился на автомобиле и врезался в шлагбаум. Он остановил машину только после того, как на его пути была развёрнута полоса с шипами. Его задержали и допросили.

Француз объяснил свой поступок желанием «срочно попасть в Россию», чтобы построить там свою дальнейшую жизнь.

Ранее в ФСБ зафиксировали рост поездок иностранцев из Финляндии и Прибалтики в Россию.

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