Погранстража Польши задержала француза, который пытался без документов попасть в Россию

Погранстража Польши задержала француза, который протаранил шлагбаум на польско-российской границе и пытался без документов попасть в Россию.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Варминско-Мазурского отдела Пограничной стражи Мирославу Александрович.

Отмечается, что инцидент произошёл в пункте пропуска в Гжехотках. 36-летний гражданин Франции за рулём автомобиля Citroen пытался выехать на российскую территорию.

«Сотрудники Пограничной стражи не пропустили его через границу, так как он не имел необходимых для этого документов», — заявили в погранстраже.

Уточняется, что через некоторое время мужчина вернулся, ускорился на автомобиле и врезался в шлагбаум. Он остановил машину только после того, как на его пути была развёрнута полоса с шипами. Его задержали и допросили.

Француз объяснил свой поступок желанием «срочно попасть в Россию», чтобы построить там свою дальнейшую жизнь.

Ранее в ФСБ зафиксировали рост поездок иностранцев из Финляндии и Прибалтики в Россию.