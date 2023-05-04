Лидер нидерландской партии ван дер Плас отказалась от встречи с Зеленским

Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас назвала визит украинского лидера Владимира Зеленского в Нидерланды неуместным и отказалась от участия во встрече с ним.

Она отметила, что 4 мая является Днём памяти голландских жертв Второй мировой войны.

«Именно это должно быть в центре внимания 4 мая. Не Зеленский. Я думаю, что его визит очень неуместен», — написала она в Twitter.

Ван дер Плас сообщила, что уведомила председателя палаты представителей страны о своём отсутствии на встрече с Зеленским.

Ранее издание Politico сообщало, что Зеленский прибыл в Нидерланды, где проведёт встречи с премьер-министром страны Марком Рютте, а также с главами МИД и Минобороны Вопке Хукстрой и Кайсой Оллонгрен.