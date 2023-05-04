Глава МИД Франции назвала странной атаку украинских БПЛА на Кремль

Глава МИД Франции Катрин Колонна назвала странной атаку украинских БПЛА на Кремль.

«В действительности этот эпизод странен. В нормальной ситуации это слабо понимается», — приводит РИА Новости её слова в эфире радиостанции France Inter.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.