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МИД Китая в свете атаки украинских БПЛА на Кремль призвал избегать дальнейшей эскалации

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Министерство иностранных дел Китая в свете попытки атаки украинских беспилотников на Кремль призвало стороны избегать действий, которые способны привести к дальнейшей эскалации.
МИД Китая в свете атаки украинских БПЛА на Кремль призвал избегать дальнейшей эскалации
  • РИА Новости

Об этом сказала на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — заявила она.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

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