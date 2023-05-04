МИД Китая в свете атаки украинских БПЛА на Кремль призвал избегать дальнейшей эскалации

Министерство иностранных дел Китая в свете попытки атаки украинских беспилотников на Кремль призвало стороны избегать действий, которые способны привести к дальнейшей эскалации.

Об этом сказала на брифинге официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации», — заявила она.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.