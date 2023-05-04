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Постпред Степкина: роль и востребованность ШОС в Евразии возрастает

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Роль и востребованность Шанхайской организации сотрудничества в Евразии возрастает, заявила в интервью ТАСС постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина.
Постпред Степкина: роль и востребованность ШОС в Евразии возрастает
  • РИА Новости

«Очевидно, что роль и востребованность ШОС как важного игрока в деле поддержания стабильности и безопасности в Евразии только возрастает», — заявила она.

Степкина отметила, что ШОС стремится расширять повестку дня, искать новые направления и формы сотрудничества.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что всё больше государств стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами.

По его словам, в настоящее время идёт обновление инфраструктуры международных отношений.

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