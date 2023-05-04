Постпред Степкина: роль и востребованность ШОС в Евразии возрастает
- РИА Новости
«Очевидно, что роль и востребованность ШОС как важного игрока в деле поддержания стабильности и безопасности в Евразии только возрастает», — заявила она.
Степкина отметила, что ШОС стремится расширять повестку дня, искать новые направления и формы сотрудничества.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что всё больше государств стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами.
По его словам, в настоящее время идёт обновление инфраструктуры международных отношений.