Белый дом назвал инсинуацией запрос конгресса США о возможной коррупции с участием Байдена
«Инсинуация, замаскированная под расследование», — написал он в Twitter.
По его словам, республиканцы в Конгрессе на протяжении пяти лет «лоббируют безосновательные политически-мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений».
Ранее стало известно, что двое членов палаты представителей и сената США запросили у генпрокурора страны Меррика Гарланда и директора ФБР Кристофера Рэя сведения о «криминальной схеме» с участием Джо Байдена (в период его вице-президентства) и некоего иностранного гражданина.
Эта схема, по их данным, связана с принятием политических решений в обмен на деньги.
Конгрессмены заявили о намерении провести независимое рассмотрение этого дела.