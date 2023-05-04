Белый дом назвал инсинуацией запрос конгресса США о возможной коррупции с участием Байдена

Представитель Белого дома Иан Сэмс назвал инсинуацией запрос палаты представителей Соединённых Штатов от ФБР данных в связи с предполагаемой взяткой американского лидера Джо Байдена в период его вице-президентства.

«Инсинуация, замаскированная под расследование», — написал он в Twitter.

По его словам, республиканцы в Конгрессе на протяжении пяти лет «лоббируют безосновательные политически-мотивированные атаки против президента без доказательств своих заявлений».

Ранее стало известно, что двое членов палаты представителей и сената США запросили у генпрокурора страны Меррика Гарланда и директора ФБР Кристофера Рэя сведения о «криминальной схеме» с участием Джо Байдена (в период его вице-президентства) и некоего иностранного гражданина.

Эта схема, по их данным, связана с принятием политических решений в обмен на деньги.

Конгрессмены заявили о намерении провести независимое рассмотрение этого дела.