В конгрессе запросили у генпрокурора и ФБР данные о возможной коррупции с участием Байдена
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«У Минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу», — говорится в заявлении конгрессменов Чарльза Грэссли и Джеймса Комера.
Эта схема, по их данным, связана с принятием политических решений в обмен на деньги.
Конгрессмены заявили о намерении провести независимое рассмотрение этого дела.
В апреле бывший президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский район Манхэттен для дачи показаний по делу о подлоге финансовых документов.
При этом Трамп обвинил Минюст США и окружение Байдена во вмешательстве в предстоящие всеобщие выборы в США и коррупции.