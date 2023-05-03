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В конгрессе запросили у генпрокурора и ФБР данные о возможной коррупции с участием Байдена

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Двое членов палаты представителей и сената США запросили у генпрокурора страны Меррика Гарланда и директора ФБР Кристофера Рэя сведения о «криминальной схеме» с участием Джо Байдена (в период его вице-президентства) и некоего иностранного гражданина.
В конгрессе запросили у генпрокурора и ФБР данные о возможной коррупции с участием Байдена
  • Gettyimages.ru

«У Минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу», — говорится в заявлении конгрессменов Чарльза Грэссли и Джеймса Комера.

Эта схема, по их данным, связана с принятием политических решений в обмен на деньги.

Конгрессмены заявили о намерении провести независимое рассмотрение этого дела.

В апреле бывший президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский район Манхэттен для дачи показаний по делу о подлоге финансовых документов.

При этом Трамп обвинил Минюст США и окружение Байдена во вмешательстве в предстоящие всеобщие выборы в США и коррупции.

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