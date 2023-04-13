Трамп приехал в Нью-Йорк для дачи показаний о своих финансовых документах

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Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в нью-йоркский район Манхэттен для дачи показаний по делу о подлоге финансовых документов.
Трамп приехал в Нью-Йорк для дачи показаний о своих финансовых документах
  • AP

Как сообщает ТАСС, об этом он сам написал в социальной сети Truth Social.

«Только что прибыл на Манхэттен для дачи показаний», — указал Трамп.

Он также отметил, что данное расследование является очередным «несправедливым и смехотворным преследованием 45-го президента США».

Вместе с этим Трамп вновь обвинил Минюст США и окружение американского президента Джо Байдена во вмешательстве в предстоящие всеобщие выборы в США и коррупции. 

Ранее Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным.

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