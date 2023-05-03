CNN: Киев не предупреждал США о попытке атаки дронов на Кремль
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.
При этом Reuters со ссылкой на вашингтонского чиновника сообщило, что Соединённые Штаты пытаются оценить информацию о попытке атаки украинских дронов на Кремль.
«Мы всё ещё пытаемся оценить эту информацию», — заявил он.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.
Президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.