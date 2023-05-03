CNN: Киев не предупреждал США о попытке атаки дронов на Кремль

Киев не предупреждал Соединённые Штаты о планах совершить попытку атаки дронов на Кремль.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на CNN.

При этом Reuters со ссылкой на вашингтонского чиновника сообщило, что Соединённые Штаты пытаются оценить информацию о попытке атаки украинских дронов на Кремль.

«Мы всё ещё пытаемся оценить эту информацию», — заявил он.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин не пострадал. В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.