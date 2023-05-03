Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для Армении для полётов в третьи страны
- РИА Новости
Как отметил турецкий министр, причиной данного шага стала, в частности, установка памятника участникам операции «Немезис», который открыли в Ереване 25 апреля.
«Этот установленный ими памятник террористам, убивавшим наших граждан и дипломатов», — цитирует заявление РИА Новости.
Чавушоглу добавил, что армянская сторона при этом заявила, что установку памятника разрешила мэрия и она не может повлиять на это решение.
«Я считаю такие заявления не соответствующими действительности, они не проявляют доброй воли. В связи с этим событием мы закрыли воздушное пространство для армянских самолётов», — сообщил глава МИД.
Ранее стало известно, что в Судане продлили ограничения на полёты в воздушном пространстве страны.