В Судане продлили ограничения на полёты в воздушном пространстве страны

Управление гражданской авиации Судана приняло решение продлить ограничения на полёты в воздушном пространстве страны до 13 мая.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление международного аэропорта Хартума в социальных сетях.

«Управление гражданской авиации направило извещение лётному составу, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолётов до 13 мая», — говорится в заявлении.

Отмечается, что исключением являются рейсы с гуманитарной помощью и эвакуационные рейсы для иностранных граждан.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании эвакуировали уже 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.