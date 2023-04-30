В Судане продлили ограничения на полёты в воздушном пространстве страны
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление международного аэропорта Хартума в социальных сетях.
«Управление гражданской авиации направило извещение лётному составу, продлевающее закрытие воздушного пространства Судана для всех самолётов до 13 мая», — говорится в заявлении.
Отмечается, что исключением являются рейсы с гуманитарной помощью и эвакуационные рейсы для иностранных граждан.
Ранее сообщалось, что власти Великобритании эвакуировали уже 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.