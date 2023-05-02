Politico: США объявят о новых поставках оружия Украине на $300 млн

Администрация США 3 мая объявит о новых поставках военной техники и другого вооружения для армии Украины на $300 млн, сообщает Politico. Как утверждается, в пакет военной помощи войдут ракеты Hydra-70.

AFP

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«Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на $300 млн, включающем артиллерийские и миномётные боеприпасы, грузовики, тяжёлую технику, запасные части и ракеты Hydra-70», — пишет газета. Сообщение издания цитирует РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон передал «почти всё», о чём просил Киев для контрнаступления. Сенатор-республиканец Пол Рэнд в своих соцсетях призвал Соединённые Штаты прекратить «безудержно» помогать Украине.