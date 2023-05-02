Politico: США объявят о новых поставках оружия Украине на $300 млн
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«Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на $300 млн, включающем артиллерийские и миномётные боеприпасы, грузовики, тяжёлую технику, запасные части и ракеты Hydra-70», — пишет газета. Сообщение издания цитирует РИА Новости.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон передал «почти всё», о чём просил Киев для контрнаступления.
Сенатор-республиканец Пол Рэнд в своих соцсетях призвал Соединённые Штаты прекратить «безудержно» помогать Украине.