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Politico: США объявят о новых поставках оружия Украине на $300 млн

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Администрация США 3 мая объявит о новых поставках военной техники и другого вооружения для армии Украины на $300 млн, сообщает Politico. Как утверждается, в пакет военной помощи войдут ракеты Hydra-70.
Politico: США объявят о новых поставках оружия Украине на $300 млн
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«Администрация намерена объявить о пакете военной помощи Украине на $300 млн, включающем артиллерийские и миномётные боеприпасы, грузовики, тяжёлую технику, запасные части и ракеты Hydra-70», — пишет газета. Сообщение издания цитирует РИА Новости.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Вашингтон передал «почти всё», о чём просил Киев для контрнаступления.

Сенатор-республиканец Пол Рэнд в своих соцсетях призвал Соединённые Штаты прекратить «безудержно» помогать Украине.

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