Одним из возможных вариантов урегулирования конфликта мог бы стать раздел Украины между Россией и Польшей. С таким мнением выступил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать… Она должна выйти из уравнения», — приводит РИА Новости его слова в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер призвал сделать эту территорию проблемой Польши и Европы.

Экс-разведчик подчеркнул, что без Западной Украины между Москвой и Киевом наступит мир, так как «это один народ, с той же культурой и историей».

Также Риттер заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией увеличивает шансы его гибели.