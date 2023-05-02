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Экс-разведчик США Риттер предложил вариант раздела Украины между Россией и Польшей

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Одним из возможных вариантов урегулирования конфликта мог бы стать раздел Украины между Россией и Польшей. С таким мнением выступил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер предложил вариант раздела Украины между Россией и Польшей
  • Gettyimages.ru
  • © Roman Pilipey

«Необходимо отдать Западную Украину Польше. Честно говоря, это самое разумное, что можно было бы сделать… Она должна выйти из уравнения»,  — приводит РИА Новости его слова в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер призвал сделать эту территорию проблемой Польши и Европы.

Экс-разведчик подчеркнул, что без Западной Украины между Москвой и Киевом наступит мир, так как «это один народ, с той же культурой и историей».

Также Риттер заявил, что стремление президента Украины Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией увеличивает шансы его гибели.

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