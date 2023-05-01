Стремление президента Украины Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией увеличивает шансы его гибели.

Такое мнение выразил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

«Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко», — заявил Риттер.

Он отметил, что популярность Зеленского резко падает, уровень коррупции на Украине становится значительным, в связи с чем недовольство населения растёт.

Ранее газета The Times сообщила, что украинская армия будет вынуждена провести наступление вне зависимости от того, готова она к этому или нет, потому что от этого зависит дальнейшая поддержка со стороны Запада.