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Onet: в Польше не исключили, что найденную ракету могли выпустить с российского самолёта

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Ракету, которую нашли в лесу в районе города Быдгощ в Польше, могли выпустить с российского самолёта с территории Белоруссии. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на источник в польском Минобороны.
Onet: в Польше не исключили, что найденную ракету могли выпустить с российского самолёта
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«В лесу под Быдгощем, вероятнее всего, была найдена российская ракета, которая была запущена с их самолёта с территории Белоруссии», — говорится в заявлении.

По словам источника, данная информация не подтверждена на 100%. Но многие факторы указывают на ситуацию, которая произошла несколько месяцев назад, добавил он.

«Наш Центр воздушных операций тогда следил за полётом ракеты, но в определённый момент потерял её», — сказал представитель Минобороны Польши.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава ещё не завершила идентификацию найденной на прошлой неделе ракеты.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».

Следов взрыва на месте обнаружения фрагментов ракеты неподалёку от польского города Быдгощ не было обнаружено.

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