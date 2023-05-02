Onet: в Польше не исключили, что найденную ракету могли выпустить с российского самолёта

Ракету, которую нашли в лесу в районе города Быдгощ в Польше, могли выпустить с российского самолёта с территории Белоруссии. Об этом сообщает портал Onet со ссылкой на источник в польском Минобороны.

«В лесу под Быдгощем, вероятнее всего, была найдена российская ракета, которая была запущена с их самолёта с территории Белоруссии», — говорится в заявлении.

По словам источника, данная информация не подтверждена на 100%. Но многие факторы указывают на ситуацию, которая произошла несколько месяцев назад, добавил он.

«Наш Центр воздушных операций тогда следил за полётом ракеты, но в определённый момент потерял её», — сказал представитель Минобороны Польши.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава ещё не завершила идентификацию найденной на прошлой неделе ракеты.

27 апреля на северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта.

Как сообщает радиостанция RMF FM, обломки объекта принадлежат ракете «земля — воздух».

Следов взрыва на месте обнаружения фрагментов ракеты неподалёку от польского города Быдгощ не было обнаружено.