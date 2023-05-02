В Великобритании зафиксировали рекордный годовой рост цен на еду в 15,7%

Цены на продукты питания в Великобритании в прошлом месяце выросли на рекордные 15,7% в годовом исчислении.

Gettyimages.ru

© NurPhoto

Об этом пишет Sky News. Сильнее всего выросли цены на скоропортящиеся продукты (17,8%), а цены на консервированную пищу увеличились на 12,9%. Ранее сообщалось, что инфляция в Польше в феврале составила рекордные 18,4% в годовом исчислении.