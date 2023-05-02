В Великобритании зафиксировали рекордный годовой рост цен на еду в 15,7%
Цены на продукты питания в Великобритании в прошлом месяце выросли на рекордные 15,7% в годовом исчислении.
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом пишет Sky News.
Сильнее всего выросли цены на скоропортящиеся продукты (17,8%), а цены на консервированную пищу увеличились на 12,9%.
Ранее сообщалось, что инфляция в Польше в феврале составила рекордные 18,4% в годовом исчислении.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»