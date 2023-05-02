В Великобритании зафиксировали рекордный годовой рост цен на еду в 15,7%

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Цены на продукты питания в Великобритании в прошлом месяце выросли на рекордные 15,7% в годовом исчислении.
В Великобритании зафиксировали рекордный годовой рост цен на еду в 15,7%
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом пишет Sky News.

Сильнее всего выросли цены на скоропортящиеся продукты (17,8%), а цены на консервированную пищу увеличились на 12,9%.

Ранее сообщалось, что инфляция в Польше в феврале составила рекордные 18,4% в годовом исчислении.

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