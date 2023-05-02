МВД Болгарии: спецслужбы задействовали все ресурсы для расследования покушения на прокурора

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Спецслужбы Болгарии задействовали все ресурсы для расследования покушения на главного прокурора республики Ивана Гешева.
МВД Болгарии: спецслужбы задействовали все ресурсы для расследования покушения на прокурора
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом сообщил вице-премьер, министр внутренних дел технического правительства страны Иван Демерджиев.

«Задействованы все ресурсы для поиска совершивших этот акт и заказчиков преступления, есть подозреваемые», — приводит его слова ТАСС.

Ранее директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что взрыв на пути следования автомобиля с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым расследуется как террористический акт.

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