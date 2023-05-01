Дело о терроризме возбуждено после взрыва на пути автомобиля с главным прокурором Болгарии

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Директор Национальной следственной службы Болгарии Борислав Сарафов заявил, что взрыв на пути следования автомобиля с главным прокурором Болгарии Иваном Гешевым расследуется как террористический акт.
Дело о терроризме возбуждено после взрыва на пути автомобиля с главным прокурором Болгарии
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«Взрыв произошёл на повороте, где водители снижают скорость. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 30—40 сантиметров и диаметром три-четыре метра. Взрыв был направлен в сторону дороги. Бомба имела тротиловый эквивалент три килограмма… Взрыв прогремел в момент, когда мимо этого места проезжала машина Гешева», — цитирует его РИА Новости. Об этом он рассказал в эфире телеканала БНТ.

По его словам, уголовное дело возбуждено по факту терроризма.

Как уточняет BLITZ, в машине Гешев был с семьёй. 

Взрывное устройство взорвалось всего в пяти метрах от кортежа.

По последним данным, пострадавших в результате происшествия нет.

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