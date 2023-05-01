Дело о терроризме возбуждено после взрыва на пути автомобиля с главным прокурором Болгарии
- Gettyimages.ru
«Взрыв произошёл на повороте, где водители снижают скорость. На месте взрыва образовалась воронка глубиной 30—40 сантиметров и диаметром три-четыре метра. Взрыв был направлен в сторону дороги. Бомба имела тротиловый эквивалент три килограмма… Взрыв прогремел в момент, когда мимо этого места проезжала машина Гешева», — цитирует его РИА Новости. Об этом он рассказал в эфире телеканала БНТ.
По его словам, уголовное дело возбуждено по факту терроризма.
Как уточняет BLITZ, в машине Гешев был с семьёй.
Взрывное устройство взорвалось всего в пяти метрах от кортежа.
По последним данным, пострадавших в результате происшествия нет.