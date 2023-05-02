В Госдепе отреагировали на удары украинских БПЛА по объектам в России

Заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель прокомментировал сообщения об атаках беспилотников на российские объекты.

Его слова опубликованы на сайте департамента.

«Я позволю нашим украинским партнёрам рассказать о своих конкретных операциях, которые они решают предпринять... Соединённые Штаты собираются поддержать наших украинских партнёров, как мы это и делали», — заявил Патель.

Он отметил, что США продолжат предпринимать шаги по привлечению России к ответственности.

1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ЧФ и средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде.

Также глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на западе республики силами ПВО сбит беспилотник.