В Госдепе отреагировали на удары украинских БПЛА по объектам в России
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Его слова опубликованы на сайте департамента.
«Я позволю нашим украинским партнёрам рассказать о своих конкретных операциях, которые они решают предпринять... Соединённые Штаты собираются поддержать наших украинских партнёров, как мы это и делали», — заявил Патель.
Он отметил, что США продолжат предпринимать шаги по привлечению России к ответственности.
1 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ЧФ и средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на внешнем рейде.
Также глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на западе республики силами ПВО сбит беспилотник.