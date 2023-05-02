Премьер Новой Зеландии обсудил с Зеленским увеличение помощи Киеву

Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы расширения помощи Киеву со стороны Веллингтона.

AP

Об этом сообщила пресс-служба главы новозеландского правительства. «В ходе тёплого и содержательного разговора, первого с момента избрания Хипкинса премьер-министром, лидеры обсудили вопросы расширения поддержки Украины со стороны Новой Зеландии», — приводит сообщение ТАСС. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи.