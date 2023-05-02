Премьер Новой Зеландии обсудил с Зеленским увеличение помощи Киеву
- AP
Об этом сообщила пресс-служба главы новозеландского правительства.
«В ходе тёплого и содержательного разговора, первого с момента избрания Хипкинса премьер-министром, лидеры обсудили вопросы расширения поддержки Украины со стороны Новой Зеландии», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи.