Премьер Новой Зеландии обсудил с Зеленским увеличение помощи Киеву

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Премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы расширения помощи Киеву со стороны Веллингтона.
Премьер Новой Зеландии обсудил с Зеленским увеличение помощи Киеву
  • AP

Об этом сообщила пресс-служба главы новозеландского правительства.

«В ходе тёплого и содержательного разговора, первого с момента избрания Хипкинса премьер-министром, лидеры обсудили вопросы расширения поддержки Украины со стороны Новой Зеландии», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединённые Штаты скоро предоставят Украине дополнительные пакеты военной помощи.

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