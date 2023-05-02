Премьер Японии посетит с визитом Южную Корею 7-8 мая

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетит с визитом Южную Корею 7-8 мая.

«Это будет хороший шанс провести откровенный обмен мнениями об ускорении японо-южнокорейских отношений и резко меняющейся международной обстановке на фоне глубоких доверительных отношений между лидерами», — приводит слова Кисиды агентство Kyodo.

Ранее американские бомбардировщики B-52 провели учения с Японией после ракетных пусков КНДР.

Также 14 апреля военные Южной Кореи и Соединённых Штатов провели учения ВВС с участием стратегического бомбардировщика на фоне пуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.