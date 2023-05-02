Байден посоветовал гостю Белого дома заткнуться

Президент США Джо Байден посоветовал заткнуться одному из гостей Белого дома, который пытался рассказать ему о первом судье-мусульманине.

«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Так он ответил на попытку одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине.

В то же время, самого судью американский лидер поприветствовал.

Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.

В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.