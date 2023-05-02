Байден посоветовал гостю Белого дома заткнуться
«Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама», — приводит РИА Новости слова Байдена.
Так он ответил на попытку одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине.
В то же время, самого судью американский лидер поприветствовал.
Ранее Байден процитировал поэта Ричарда Бланко на торжественной церемонии в Белом доме, но запутался в словах и сказал, что ему страшно находиться в Белом доме.
В конце января Байден в ходе выступления пошутил о своих частых ляпах и оговорках, при этом трижды перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.