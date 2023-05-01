Президент Дуда: лозунгом председательства Польши в Евросоюзе станет сближение с США
- РИА Новости
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
«Одним из важнейших наших приоритетов во время президентства для Европейского союза, для Европы, будет лозунг укрепления сотрудничества с США», — цитирует его РИА Новости.
Дуда подчеркнул необходимость укрепления евроатлантических связей.
Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что республика получит американские истребители F-35 в 2024 году.
Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Польша покупает оружие у США и других стран за свой счёт, Вашингтон не горит желанием давать Варшаве льготы и скидки.