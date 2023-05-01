Президент Дуда: лозунгом председательства Польши в Евросоюзе станет сближение с США

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Укрепление сотрудничества с США станет приоритетом польского председательства в ЕС.
Президент Дуда: лозунгом председательства Польши в Евросоюзе станет сближение с США
  • РИА Новости

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Одним из важнейших наших приоритетов во время президентства для Европейского союза, для Европы, будет лозунг укрепления сотрудничества с США», — цитирует его РИА Новости.

Дуда подчеркнул необходимость укрепления евроатлантических связей. 

Ранее вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что республика получит американские истребители F-35 в 2024 году.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что Польша покупает оружие у США и других стран за свой счёт, Вашингтон не горит желанием давать Варшаве льготы и скидки.

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