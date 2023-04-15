Российский посол заявил, что Польша закупает оружие у США за свой счёт
«Всё, что Польша приобретает у Соединённых Штатов, да и у других поставщиков, происходит за польские деньги», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».
Андреев добавил, что США не поставляют Польше вооружение по льготным ценам.
«За всё полякам приходится платить в полной мере», — отметил дипломат.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.