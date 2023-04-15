Российский посол заявил, что Польша закупает оружие у США за свой счёт

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Польша покупает оружие у США и других стран за свой счёт, Вашингтон не горит желанием давать Варшаве льготы и скидки. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев.

«Всё, что Польша приобретает у Соединённых Штатов, да и у других поставщиков, происходит за польские деньги», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Андреев добавил, что США не поставляют Польше вооружение по льготным ценам.

«За всё полякам приходится платить в полной мере», — отметил дипломат.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поставит на Украину истребители МиГ-29, оставив у себя модернизированные до стандартов НАТО экземпляры.

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