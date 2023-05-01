Экс-советник Пентагона Макгрегор: НАТО считает Украину гиблым делом

НАТО считает ситуацию на Украине гиблым делом, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам Макгрегора, ВСУ потеряли 90% поставленных Западом оружия и техники.

«У них нет противовоздушной обороны, они не могут отразить российские ракеты или артиллерию, а русские видят все их действия. По сути, украинцы находятся в тупике», — заявил он.

Макгрегор отметил, что в НАТО в частном порядке считают Украину гиблым делом.

Ранее газета The Times сообщила, что украинская армия будет вынуждена провести наступление вне зависимости от того, готова она к этому или нет, потому что от этого зависит дальнейшая поддержка со стороны Запада.

29 апреля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что сроки контрнаступления украинских военных в Запорожской области сдвигаются из-за погодных условий.

По его словам, в Запорожской области ежедневно идут дожди, что затрудняет передвижение военной техники. Рогов не исключил, что Киев может попытаться начать продвижение в мае с установлением сухой погоды.