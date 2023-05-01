Журналист из США Моррис назвал действия Киева в Донбассе непрерывным геноцидом

Короткая ссылка
Действия властей Киева в Донбассе с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Это то, что происходит (в Донецке. — RT) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — цитирует его РИА Новости.

Так телеведущий прокомментировал удары украинской армии по мирным населённым пунктам.

Моррис также отметил, что конфликт на Украине начался именно с удара артиллерии по гражданскому населению в Донбассе в 2014 году. По мнению журналиста, только «необразованный человек» не может этого понять.

«Вы не увидите этого на главных телеканалах страны», — подчеркнул он.

29 апреля сообщалось, что девять мирных жителей Донецка, в том числе ребёнок, погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. При этом ещё 17 гражданских получили ранения. 

Напомним, что один из снарядов, выпущенных ВСУ, накануне попал в маршрутное такси.

В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды «натовского» калибра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить