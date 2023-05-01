Журналист из США Моррис назвал действия Киева в Донбассе непрерывным геноцидом
«Это то, что происходит (в Донецке. — RT) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — цитирует его РИА Новости.
Так телеведущий прокомментировал удары украинской армии по мирным населённым пунктам.
Моррис также отметил, что конфликт на Украине начался именно с удара артиллерии по гражданскому населению в Донбассе в 2014 году. По мнению журналиста, только «необразованный человек» не может этого понять.
«Вы не увидите этого на главных телеканалах страны», — подчеркнул он.
29 апреля сообщалось, что девять мирных жителей Донецка, в том числе ребёнок, погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. При этом ещё 17 гражданских получили ранения.
Напомним, что один из снарядов, выпущенных ВСУ, накануне попал в маршрутное такси.
В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды «натовского» калибра.