Журналист из США Моррис назвал действия Киева в Донбассе непрерывным геноцидом

Действия властей Киева в Донбассе с 2014 года можно охарактеризовать как непрерывные терроризм и геноцид, заявил американский журналист, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

«Это то, что происходит (в Донецке. — RT) с 2014 года. Непрерывный геноцид и терроризм», — цитирует его РИА Новости.

Так телеведущий прокомментировал удары украинской армии по мирным населённым пунктам.

Моррис также отметил, что конфликт на Украине начался именно с удара артиллерии по гражданскому населению в Донбассе в 2014 году. По мнению журналиста, только «необразованный человек» не может этого понять.

«Вы не увидите этого на главных телеканалах страны», — подчеркнул он.

29 апреля сообщалось, что девять мирных жителей Донецка, в том числе ребёнок, погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ. При этом ещё 17 гражданских получили ранения.

Напомним, что один из снарядов, выпущенных ВСУ, накануне попал в маршрутное такси.

В ночь на 1 мая украинские войска четырежды подвергли обстрелу Петровский район Донецка за полтора часа, выпустив по городу снаряды «натовского» калибра.