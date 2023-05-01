Президент Парагвая Бенитес поздравил Пенью с победой на выборах главы государства

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес поздравил кандидата от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенью с победой на выборах.

«Мои поздравления народу Парагвая в связи с его активным участием в голосовании и избранному президенту Сантьяго Пенье. Мы вместе приступим к работе над прозрачной и упорядоченной передачей власти, которая укрепит наши институты и демократию», — написал он в Twitter.

По итогам подсчёта 80% голосов, за Пенью проголосовали 43,61% граждан.

Новоизбранный президент вступит в должность в августе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провёл масштабный предвыборный митинг в Анкаре в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам.

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.