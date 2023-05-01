Президент Парагвая Бенитес поздравил Пенью с победой на выборах главы государства
«Мои поздравления народу Парагвая в связи с его активным участием в голосовании и избранному президенту Сантьяго Пенье. Мы вместе приступим к работе над прозрачной и упорядоченной передачей власти, которая укрепит наши институты и демократию», — написал он в Twitter.
По итогам подсчёта 80% голосов, за Пенью проголосовали 43,61% граждан.
Новоизбранный президент вступит в должность в августе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее провёл масштабный предвыборный митинг в Анкаре в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам.
25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.