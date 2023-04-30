Эрдоган провёл масштабный предвыборный митинг в Анкаре
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Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала, численность участников демонстрации официально не называется, но речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек.
Эрдоган в ходе мероприятия призвал сторонников проявить максимальную активность и особую надежду возложил на молодёжь.
В свою очередь, основной соперник президента Турции по предвыборной гонке, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу также провёл 30 апреля многотысячный митинг в Измире на побережье Эгейского моря.
Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьёвки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах.