Эрдоган провёл масштабный предвыборный митинг в Анкаре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл масштабный предвыборный митинг в Анкаре в рамках подготовки к президентским и парламентским выборам, сообщает телеканал TV-100.
Эрдоган провёл масштабный предвыборный митинг в Анкаре
  • Gettyimages.ru

Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала, численность участников демонстрации официально не называется, но речь может идти о нескольких сотнях тысяч человек.

Эрдоган в ходе мероприятия призвал сторонников проявить максимальную активность и особую надежду возложил на молодёжь.

В свою очередь, основной соперник президента Турции по предвыборной гонке, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу также провёл 30 апреля многотысячный митинг в Измире на побережье Эгейского моря. 

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в результате жеребьёвки получил первое место в избирательных бюллетенях на предстоящих президентских выборах.

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