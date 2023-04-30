Американский сенатор Эрнст высмеяла идею Байдена сделать ВС США безвредными для климата
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«Нынешняя администрация дошла до крайности со своей климатической повесткой. Нас теперь не волнует, насколько сильны наши солдаты. Нет, мы фокусируемся на зелёной энергии и изменении климата», — сказала Эрнст.
По её мнению, электромобили армии не нужны.
Ранее американский ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис констатировал переключение внимания Байдена с Украины на потенциальный конфликт с Китаем.