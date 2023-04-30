Американский сенатор Эрнст высмеяла идею Байдена сделать ВС США безвредными для климата

Идея президента США Джо Байдена сделать каждую машину в американской армии «безвредной для климата» негативно сказывается на потенциале вооружённых сил, пишет издание The Hill со ссылкой на заявление сенатора от Республиканской партии Джони Эрнст в эфире радиостанции WABC.

«Нынешняя администрация дошла до крайности со своей климатической повесткой. Нас теперь не волнует, насколько сильны наши солдаты. Нет, мы фокусируемся на зелёной энергии и изменении климата», — сказала Эрнст.

По её мнению, электромобили армии не нужны.

Ранее американский ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис констатировал переключение внимания Байдена с Украины на потенциальный конфликт с Китаем.