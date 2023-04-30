Президент Египта назвал недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в ходе совместной пресс-конференции в Каире с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил, что Египет считает недопустимым вмешательство извне в кризис в Судане.

Президент Египта, как передаёт РИА Новости, сообщил, что в ходе переговоров обсуждал с японским премьером экономические последствия кризиса на Украине для развивающихся стран, рост цен на энергоносители в результате пандемии COVID-19 и последние события в Судане.

«Я подтвердил премьер-министру видение Египта, основанное на необходимости немедленного, постоянного и всеобъемлющего прекращения огня в Судане, и важность воздержания какой-либо внешней стороны от вмешательства в кризис», — заявил ас-Сиси.

20 апреля Силы быстрого реагирования Судана передали Международному комитету Красного Креста 27 задержанных на территории аэродрома города Мерове египетских военнослужащих.

25 апреля телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Египет ужесточил меры безопасности в посольстве в столице Судана после гибели дипломата.

24 апреля МИД Египта сообщил, что помощник атташе посольства по административным вопросам был убит по дороге из своего дома к зданию диппредставительства.