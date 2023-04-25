Al Arabiya: Египет усилил меры безопасности посольства в Судане после гибели дипломата

Египет ужесточил меры безопасности в посольстве в столице Судана после гибели дипломата.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что сотрудникам посольства в Хартуме предписано «отказаться от перемещений, за исключением случаев крайней необходимости», а также держаться подальше от мест, где происходят столкновения.

24 апреля МИД Египта сообщил, что помощник атташе посольства по административным вопросам был убит по дороге из своего дома к зданию диппредставительства.