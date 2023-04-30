WP: в Вашингтоне признали нежелание некоторых стран поддержать США

Индия, Бразилия, Пакистан и Египет заняли неоднозначную позицию по ряду вопросов, связанных с украинским кризисом, таким образом препятствуя политике США.

«Просочившиеся данные разведки, которые ранее не разглашались, также дают новое представление о препятствиях, с которыми сталкивается Байден в обеспечении глобальной поддержки своих усилий», — сообщает The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть документы американской разведки.

Согласно этим данным, в марте глава МИД Пакистана Хина Раббани Кхар заявила, что страна больше не может находиться «в золотой середине» между Китаем и США и сделала акцент в своём заявлении на стратегическом партнёрстве с КНР.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на документ, перед голосованием по антироссийской резолюции в ООН власти Пакистана ожидали давления со стороны западных стран.

Ранее один из чиновников американской администрации заявил, что президент США Джо Байден надеется услышать от главы Южной Кореи Юн Сок Ёля о будущей поддержке Украины со стороны Сеула.