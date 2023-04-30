Адмирал ВМС Турции в отставке Гюрдениз призвал к выходу страны из НАТО

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Турции необходимо выйти из НАТО из-за угрозы, исходящей из западных стран на фоне попыток создать курдское государство, заявил адмирал турецких ВМС в отставке Джем Гюрдениз в интервью телеканалу Tele1.

«Никакой поддержки от НАТО или ЕС мы не получаем... Турции необходимо выйти из НАТО ввиду событий вокруг украинской войны и планируемого США в эти дни сведения счётов в Тихом океане», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Гюрдениза, страна может столкнуться с угрозой как свершившимся фактом — он предположил, что Турция может оказаться втянутой в конфликт через события на Украине.

Турецкий адмирал заявил, что в этом случае Анкара вынуждена будет закрыть проливы для России, что спровоцирует настоящую войну между Россией и НАТО.

Кандидат на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек ранее заявил, что Анкара выйдет из Североатлантического альянса, если он придёт к власти.

В январе заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак назвал выход Турции из НАТО «необходимостью», а также предположил, что страна выйдет из блока в ближайшие пять-шесть месяцев.

Вместе с тем в партии действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО.

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