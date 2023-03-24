Кандидат в президенты Турции Перинчек обещает выйти из НАТО в случае прихода к власти
Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.
Перинчек назвал такие планы обоснованными. По его словам, 80% жителей Турции, согласно опросам, считают США угрозой для страны.
«При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции», — подчеркнул он.
В январе заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак назвал выход Турции из НАТО «необходимостью», а также предположил, что страна выйдет из блока в ближайшие пять-шесть месяцев.
Вместе с тем в партии действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО.