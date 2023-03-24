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Кандидат в президенты Турции Перинчек обещает выйти из НАТО в случае прихода к власти

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Кандидат на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Анкара выйдет из Североатлантического альянса, если он придёт к власти.

Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

Перинчек назвал такие планы обоснованными. По его словам, 80% жителей Турции, согласно опросам, считают США угрозой для страны.

«При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции», — подчеркнул он.

В январе заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этем Санчак назвал выход Турции из НАТО «необходимостью», а также предположил, что страна выйдет из блока в ближайшие пять-шесть месяцев.

Вместе с тем в партии действующего турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО.

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