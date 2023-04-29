Массовый протест против судебной реформы проходит в Израиле

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По всему Израилю вновь начались массовые протесты против судебной реформы.
Массовый протест против судебной реформы проходит в Израиле
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

Как сообщает РИА Новости, демонстрации проходят накануне открытия летней сессии парламента страны.

Протесты идут в различных городах Израиля, включая Тель-Авив. Там уже собрались десятки тысяч протестующих. Основной протест проходит на перекрёстке у комплекса Азриэлли, где находятся правительственные здания и штаб Минобороны.

По словам организаторов, данная акция частично является ответом на массовый митинг сторонников судебной реформы, который проходил у здания кнессета в Иерусалиме вечером 27 апреля.

28 марта протестующие против судебной реформы правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху разожгли костры в Тель-Авиве.

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