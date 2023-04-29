Моравецкий заявил, что Польша потратит на усиление охраны на границе с Россией $89 млн

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Польша выделит $89 млн на оборудование для усиления охраны на границе с Калининградской областью. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что Польша потратит на усиление охраны на границе с Россией $89 млн
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Он отметил, на всём протяжении общей границы будут установлены физические и электронные заграждения.

«Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.

Политик подчеркнул, что на границе разместят современные подразделения и современное оружие.

«Они обеспечат усиление безопасности жителей», — подытожил он.

В ноябре Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.

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