Моравецкий заявил, что Польша потратит на усиление охраны на границе с Россией $89 млн

Польша выделит $89 млн на оборудование для усиления охраны на границе с Калининградской областью. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Он отметил, на всём протяжении общей границы будут установлены физические и электронные заграждения.

«Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.

Политик подчеркнул, что на границе разместят современные подразделения и современное оружие.

«Они обеспечат усиление безопасности жителей», — подытожил он.

В ноябре Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.