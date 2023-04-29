Моравецкий заявил, что Польша потратит на усиление охраны на границе с Россией $89 млн
- Gettyimages.ru
- © Anadolu Agency
Он отметил, на всём протяжении общей границы будут установлены физические и электронные заграждения.
«Мы будем усиливать присутствие пограничной стражи и всех служб», — приводит РИА Новости слова Моравецкого.
Политик подчеркнул, что на границе разместят современные подразделения и современное оружие.
«Они обеспечат усиление безопасности жителей», — подытожил он.
В ноябре Польша начала строительство заграждения на границе с Калининградской областью России.