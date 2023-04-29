Минздрав Судана: с начала вооружённых столкновений в стране погибли 528 человек
- AP
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
«Министерство здравоохранения выпустило доклад по событиям вооружённого конфликта с 15 по 27 апреля... Во всех больницах провинций Судана зарегистрировано 4599 случаев ранений и 528 смертельных случаев», — сказано в заявлении.
Уточняется, что в настоящий момент в большинстве суданских провинций, за исключением Западного Дарфура и Хартума, наблюдается относительное затишье.
Ранее представитель Организации Объединённых Наций в Судане заявил, что стороны конфликта в африканском государстве выдвинули кандидатов для переговоров.