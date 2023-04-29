Минздрав Судана: с начала вооружённых столкновений в стране погибли 528 человек

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Министерство здравоохранения Судана сообщило, что жертвами вооружённого конфликта в стране с середины апреля стали 528 человек.
Минздрав Судана: с начала вооружённых столкновений в стране погибли 528 человек
  • AP
  • © Marwan Ali

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Министерство здравоохранения выпустило доклад по событиям вооружённого конфликта с 15 по 27 апреля... Во всех больницах провинций Судана зарегистрировано 4599 случаев ранений и 528 смертельных случаев», — сказано в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент в большинстве суданских провинций, за исключением Западного Дарфура и Хартума, наблюдается относительное затишье.

Ранее представитель Организации Объединённых Наций в Судане заявил, что стороны конфликта в африканском государстве выдвинули кандидатов для переговоров.

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