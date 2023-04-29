ООН: стороны конфликта в Судане выдвинули представителей для переговоров
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«Две стороны конфликта выдвинули кандидатов для переговоров», — цитирует его телеканал Sky News Arabia.
По его убеждению, и армия, и спецназ в большей степени, чем раньше, открыты для диалога.
Переговоры могут пройти в столице Южного Судана или в саудовском городе Джидда.
27 апреля Вооружённые силы Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа для проведения эвакуации граждан.
Российский посол в Хартуме Андрей Черновол заявил, что ситуация в сфере безопасности в Судане остаётся напряжённой.