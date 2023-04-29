ООН: стороны конфликта в Судане выдвинули представителей для переговоров

Короткая ссылка
Представитель Организации Объединённых Наций в Судане заявил, что стороны конфликта в африканском государстве выдвинули кандидатов для переговоров.
ООН: стороны конфликта в Судане выдвинули представителей для переговоров
  • AFP
  • © AFPTV

«Две стороны конфликта выдвинули кандидатов для переговоров», — цитирует его телеканал Sky News Arabia.

По его убеждению, и армия, и спецназ в большей степени, чем раньше, открыты для диалога.

Переговоры могут пройти в столице Южного Судана или в саудовском городе Джидда.

27 апреля Вооружённые силы Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа для проведения эвакуации граждан.

Российский посол в Хартуме Андрей Черновол заявил, что ситуация в сфере безопасности в Судане остаётся напряжённой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить