ВС Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа

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Вооружённые силы Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа для проведения эвакуации граждан.
ВС Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа
  • AP
  • © Marwan Ali

Армия Судана отметила усилия Саудовской Аравии и США по деэскалации конфликта.

«Командование вооружённых сил согласилось на продление перемирия, которое было предложено на дополнительные 72 часа», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Министерство иностранных дел Судана опровергло информацию о готовности армии к переговорам с силами быстрого реагирования.

По данным Минздрава Судана, число жертв вооружённых столкновений в стране достигло 512.

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