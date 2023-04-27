ВС Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа
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Армия Судана отметила усилия Саудовской Аравии и США по деэскалации конфликта.
«Командование вооружённых сил согласилось на продление перемирия, которое было предложено на дополнительные 72 часа», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Министерство иностранных дел Судана опровергло информацию о готовности армии к переговорам с силами быстрого реагирования.
По данным Минздрава Судана, число жертв вооружённых столкновений в стране достигло 512.