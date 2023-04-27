ВС Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа

Вооружённые силы Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа для проведения эвакуации граждан.

Армия Судана отметила усилия Саудовской Аравии и США по деэскалации конфликта.

«Командование вооружённых сил согласилось на продление перемирия, которое было предложено на дополнительные 72 часа», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Министерство иностранных дел Судана опровергло информацию о готовности армии к переговорам с силами быстрого реагирования.

По данным Минздрава Судана, число жертв вооружённых столкновений в стране достигло 512.