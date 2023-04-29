Посол России в ФРГ возложил цветы в мемориале Заксенхаузен
- Gettyimages.ru
- © picture alliance
«В связи с 78-летием освобождения концлагеря Заксенхаузен 29 апреля 2023 года состоялась памятная церемония возложения венков», — говорится в сообщении дипмиссии.
Также в церемонии приняли участие атташе по вопросам обороны и сотрудники российской дипмиссии.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к параду 9 Мая на Красной площади ведётся, он состоится.
По его словам, президент России Владимир Путин выступит с речью на параде Победы на Красной площади 9 Мая.