Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден скоро могут отойти от власти.

Такое мнение выразил обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«В недалёком будущем Байдену, возможно, придётся повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии», — говорится в материале.

Отмечается, что к этому могут привести трудности ВСУ в ходе боёв.

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

Он сказал, что, по его мнению, может случиться «что-то плохое».