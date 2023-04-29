AT: Байден и Зеленский вскоре могут перестать быть президентами

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден скоро могут отойти от власти.
AT: Байден и Зеленский вскоре могут перестать быть президентами
  • AP
  • © Andrew Harnik

Такое мнение выразил обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

«В недалёком будущем Байдену, возможно, придётся повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии», — говорится в материале.

Отмечается, что к этому могут привести трудности ВСУ в ходе боёв.

25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.

Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.

Он сказал, что, по его мнению, может случиться «что-то плохое».

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