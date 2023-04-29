AT: Байден и Зеленский вскоре могут перестать быть президентами
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Такое мнение выразил обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
«В недалёком будущем Байдену, возможно, придётся повесить свои ходунки, а Зеленский будет искать работу в Калифорнии», — говорится в материале.
Отмечается, что к этому могут привести трудности ВСУ в ходе боёв.
25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на второй срок на выборах президента США в 2024 году.
Трамп заявил, что выдвижение Байдена на второй срок может закончиться мировой войной.
Он сказал, что, по его мнению, может случиться «что-то плохое».