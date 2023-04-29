Parisien: протесты против пенсионной реформы стоили мэрии Парижа €1,6 млн

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Урон, нанесённый объектам городской инфраструктуры в ходе манифестаций против пенсионной реформы, оценили в €1,6 млн.

Об этом сообщило издание Parisien.

«Ущерб от беспорядков в ходе 12 манифестаций против реформы пенсий стоил бюджету города €1,6 млн», — говорится в его сообщении.

Отмечается, что парижские власти потратили €536 тыс. на уборку улиц после протестов, €106 тыс. — на ремонт клумб и заграждений, автобусных остановок и витрин банков, €836 тыс. — на восстановление рекламных щитов с подсветкой и киосков прессы.

Ранее глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что около 12 тыс. полицейских будут привлечены к работе на манифестации против пенсионной реформы 1 мая.

15 апреля французский президент Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.

14 апреля Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.

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