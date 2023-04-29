Parisien: протесты против пенсионной реформы стоили мэрии Парижа €1,6 млн
Об этом сообщило издание Parisien.
«Ущерб от беспорядков в ходе 12 манифестаций против реформы пенсий стоил бюджету города €1,6 млн», — говорится в его сообщении.
Отмечается, что парижские власти потратили €536 тыс. на уборку улиц после протестов, €106 тыс. — на ремонт клумб и заграждений, автобусных остановок и витрин банков, €836 тыс. — на восстановление рекламных щитов с подсветкой и киосков прессы.
Ранее глава МВД страны Жеральд Дарманен заявил, что около 12 тыс. полицейских будут привлечены к работе на манифестации против пенсионной реформы 1 мая.
15 апреля французский президент Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе.
14 апреля Конституционный совет Франции утвердил повышение пенсионного возраста в республике до 64 лет.