Госдеп США одобрил продажу Британии 768 управляемых ракет APKWS-II
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству США.
Общая стоимость сделки оценивается в $31,2 млн.
Сделка предполагает также поставку Лондону сопутствующего оборудования, запчастей и документации.
Отмечается, что соответствующее уведомление было направлено в конгресс.
Ранее Госдеп разрешил возможную сделку по продаже Марокко 18 комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования. Сумма сделки составит около $524 млн.