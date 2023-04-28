Госдеп США одобрил продажу Британии 768 управляемых ракет APKWS-II

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Великобритании 768 управляемых ракет Advanced Precision Kill Weapon System-II (APKWS-II).

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству США.

Общая стоимость сделки оценивается в $31,2 млн.

Сделка предполагает также поставку Лондону сопутствующего оборудования, запчастей и документации.

Отмечается, что соответствующее уведомление было направлено в конгресс.

Ранее Госдеп разрешил возможную сделку по продаже Марокко 18 комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования. Сумма сделки составит около $524 млн.