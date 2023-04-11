Госдеп США разрешил продажу Марокко 18 комплексов HIMARS и оборудования на $524 млн
- AP
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.
Также американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Марокко авиабомб AGM-154, учебно-тренировочных ракет и предоставление инженерно-технических и логистических услуг на сумму около $250 млн.
Отмечается, что потенциальную сделку в течение месяца должен будет рассмотреть конгресс США.