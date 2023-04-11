Госдеп США разрешил продажу Марокко 18 комплексов HIMARS и оборудования на $524 млн

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Госдепартамент Соединённых Штатов разрешил возможную сделку по продаже Марокко 18 комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования. Сумма сделки составит около $524 млн.
Госдеп США разрешил продажу Марокко 18 комплексов HIMARS и оборудования на $524 млн
  • AP
  • © Mosa'ab Elshamy

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Также американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Марокко авиабомб AGM-154, учебно-тренировочных ракет и предоставление инженерно-технических и логистических услуг на сумму около $250 млн.

Отмечается, что потенциальную сделку в течение месяца должен будет рассмотреть конгресс США.

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