Госдеп США разрешил продажу Марокко 18 комплексов HIMARS и оборудования на $524 млн

Госдепартамент Соединённых Штатов разрешил возможную сделку по продаже Марокко 18 комплексов реактивной системы залпового огня HIMARS и сопутствующего оборудования. Сумма сделки составит около $524 млн.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Также американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Марокко авиабомб AGM-154, учебно-тренировочных ракет и предоставление инженерно-технических и логистических услуг на сумму около $250 млн.

Отмечается, что потенциальную сделку в течение месяца должен будет рассмотреть конгресс США.