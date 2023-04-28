Эрдоган заявил о готовности Турции совместно с ООН наладить диалог в Судане

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции совместно с ООН наладить диалог между противоборствующими сторонами в Судане.

Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Заявление Эрдогана опубликовала пресс-служба турецкой администрации.

«Президент Эрдоган сказал, что Турция как страна, которая может наладить диалог с обеими сторонами конфликта в Судане, всегда готова сотрудничать с ООН, чтобы вновь пригласить стороны к мирным переговорам и разрешить споры между ними», — цитирует сообщение ТАСС.

27 апреля Вооружённые силы Судана согласились на продление режима прекращения огня на 72 часа для проведения эвакуации граждан.

Российский посол в Хартуме Андрей Черновол заявил, что ситуация в сфере безопасности в Судане остаётся напряжённой.