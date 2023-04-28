Председатель Госдумы Володин 29 апреля посетит Кубу 

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 29 апреля посетит Кубу с официальным визитом.
Председатель Госдумы Володин 29 апреля посетит Кубу 
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

«29 апреля состоится официальный визит делегации Государственной думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Республику Куба», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в Гаване состоится первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и кубинской Национальной ассамблеей народной власти.

Депутаты обсудят сферы экономики, энергетики, образования и туризма.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в рамках своего визита в Россию, который состоится в июне, намерен посетить Сочи, Москву и Санкт-Петербург.

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