Председатель Госдумы Володин 29 апреля посетит Кубу 

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 29 апреля посетит Кубу с официальным визитом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

«29 апреля состоится официальный визит делегации Государственной думы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в Республику Куба», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в Гаване состоится первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и кубинской Национальной ассамблеей народной власти.

Депутаты обсудят сферы экономики, энергетики, образования и туризма.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в рамках своего визита в Россию, который состоится в июне, намерен посетить Сочи, Москву и Санкт-Петербург.