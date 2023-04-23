Посол Пенья сообщил, что премьер Кубы Крус посетит Сочи, Москву и Санкт-Петербург в июне
Об этом посол сказал в беседе с РИА Новости.
«Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус посетит Россию с визитом в июне», — рассказал собеседник агентства.
В Сочи премьер примет участие в совете глав правительств ЕАЭС, уточнил Пенья.
После этого Крус отправится в Москву, а оттуда в Санкт-Петербург на международный экономический форум.
Ранее директор управления Европы и Канады МИД Кубы Хисела Гарсия Ривера заявила, что отношения между Кубой и Россией после переизбрания на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля станут более крепкими.