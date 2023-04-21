МИД Кубы: связи с Россией при новом правительстве продолжат укрепляться

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Отношения между Кубой и Россией после переизбрания на пост президента республики Мигеля Диас-Канеля станут более крепкими. Об этом заявила директор управления Европы и Канады МИД Кубы Хисела Гарсия Ривера.

Об этом пишет РИА Новости.

«С переизбранием президента Диас-Канеля главой кубинского правительства связи с Россией ещё больше укрепятся», — заявила она.

Гарсия Ривера напомнила, что президент Кубы недавно посетил Москву, где был достигнут ряд договорённостей, и на данный момент ведётся большая работа их реализации.

20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.

Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья во время переговоров с Лавровым заявил, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в июне посетит Россию.

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