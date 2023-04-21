МИД Кубы: связи с Россией при новом правительстве продолжат укрепляться
Об этом пишет РИА Новости.
«С переизбранием президента Диас-Канеля главой кубинского правительства связи с Россией ещё больше укрепятся», — заявила она.
Гарсия Ривера напомнила, что президент Кубы недавно посетил Москву, где был достигнут ряд договорённостей, и на данный момент ведётся большая работа их реализации.
20 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.
Глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья во время переговоров с Лавровым заявил, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в июне посетит Россию.