Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в июне посетит Россию
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в июне посетит Россию. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
- AFP
- © YAMIL LAGE
Заявление Родригеса Паррильи приводит РИА Новости.
По его словам, Мануэль Марреро совершит визит в Россию с целью выполнения широкой программы в двустороннем плане, а также в рамках ЕАЭС.
Ранее Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.
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