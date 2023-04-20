Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в июне посетит Россию

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Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в июне посетит Россию. Об этом заявил глава кубинского МИД Бруно Родригес Паррилья во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в июне посетит Россию
  • AFP
  • © YAMIL LAGE

Заявление Родригеса Паррильи приводит РИА Новости.

По его словам, Мануэль Марреро совершит визит в Россию с целью выполнения широкой программы в двустороннем плане, а также в рамках ЕАЭС.

Ранее Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу.

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