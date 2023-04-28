Полянский заявил о лицемерии постпреда США при ООН Томас-Гринфилд после её слов о России
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Как пишет РИА Новости, американский постпред назвала российское председательство в Совете Безопасности ООН воплощением иронии и лицемерия.
В свою очередь Полянский заявил, что настоящее лицемерие — это попытки Вашингтона навязывать другим странам свои правила. При этом дипломат добавил, что те дни прошли, поэтому Соединённым Штатам придётся привыкать к новому порядку.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ни о какой изоляции главы МИД России Сергея Лаврова и сопровождавшей его делегации в ходе визита в штаб-квартиру ООН речи не шло.